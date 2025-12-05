Haberler

Çin ile Arjantin Arasında İlk Direkt Hava Yolu Rotası Açıldı

Çin ile Arjantin Arasında İlk Direkt Hava Yolu Rotası Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Eastern Havayolları'nın MU745 sefer sayılı uçağı, Shanghai'dan hareket ederek Buenos Aires'e iniş yaparak Çin ile Arjantin arasındaki ilk direkt hava rotasını başlattı ve dünyanın en uzun tek yön uçuş rekorunu kırdı.

BUENOS AİRES, 5 Aralık (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'na ait MU745 sefer sayılı uçağın perşembe günü öğleden sonra Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e iniş yapmasıyla Çin ile Arjantin arasında ilk direkt hava rotası resmen başladı.

Şirketin açıklamasına göre perşembe günü Beijing saatiyle 02.19'da Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde iki saatlik bir mola verdikten sonra, yaklaşık 25 saat 30 dakikalık bir uçuşun ardından Buenos Aires'in Ezeiza Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

20.000 kilometreden fazla mesafenin kat edildiği yeni hatla dünyanın en uzun tek yön uçuş rekoru kırılmış oldu.

China Eastern Havayolları, bu hatta haftada iki gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Shanghai'dan pazartesi ve perşembe günleri kalkacak uçaklar, Buenos Aires'ten salı ve cuma günleri dönüş yapacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi

Talihsiz kadın zirveye 50 metre kala ölüme terk edildi
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire veriyorlar

İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi

20 katlı otelin penceresinden düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında

Tepki toplayan heykelle ilgili ekipler harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.