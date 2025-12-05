Çin ile Arjantin Arasında İlk Direkt Hava Yolu Rotası Açıldı

BUENOS AİRES, 5 Aralık (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'na ait MU745 sefer sayılı uçağın perşembe günü öğleden sonra Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e iniş yapmasıyla Çin ile Arjantin arasında ilk direkt hava rotası resmen başladı.

Şirketin açıklamasına göre perşembe günü Beijing saatiyle 02.19'da Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde iki saatlik bir mola verdikten sonra, yaklaşık 25 saat 30 dakikalık bir uçuşun ardından Buenos Aires'in Ezeiza Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

20.000 kilometreden fazla mesafenin kat edildiği yeni hatla dünyanın en uzun tek yön uçuş rekoru kırılmış oldu.

China Eastern Havayolları, bu hatta haftada iki gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Shanghai'dan pazartesi ve perşembe günleri kalkacak uçaklar, Buenos Aires'ten salı ve cuma günleri dönüş yapacak.