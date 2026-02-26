Haberler

Çin-Almanya Ticaret Hacmi 2025'te 217,8 Milyar Dolara Ulaştı

Güncelleme:
Çin ile Almanya arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında bir önceki yıl ile kıyasla yüzde 5,2 artış göstererek toplam 1,51 trilyon yuan olacak. Bu artış, Çin'in genel dış ticaret büyümesinden de yüksek bir oranla gerçekleşiyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin ile Almanya arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede istikrarlı biçimde artarken, 2025 yılında ikili ticarette kaydedilen büyüme Çin'in genel dış ticaret artışının da üzerine çıktı.

Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2025'te Çin ile Almanya arasındaki mal ticareti bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artarak toplam 1,51 trilyon yuana (yaklaşık 217,83 milyar ABD doları) ulaştı. Buna göre ikili ticaretteki artış oranı, Çin'in genel dış ticaret büyümesinden 1,4 yüzde puan daha yüksek olarak gerçekleşti.

Almanya geçen yıl Çin'in Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Çin de bir yıllık aranın ardından Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunu yeniden kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
