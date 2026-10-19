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Çin, ikili kullanımlı tünel kazma makinelerinin ihracatını lisansa tabi tutacak

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Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip tünel kazma makinelerinin ihracatını lisansa tabi tutacağını açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı, dip tarama aletlerinde kontrol tedbirlerini iyileştireceğini ve şartları karşılayan başvurulara onay verileceğini bildirdi.

Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip olduğu gerekçesiyle tünel kazma makinelerinin ihracatına kontrol getireceğini, dip tarama aletlerine yönelik ihracat kontrol tedbirlerini iyileştireceğini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin, askeri ve sivil ikili kullanım özelliklerine sahip olduğu ve bu nedenle ihracatının lisansa tabi olacağı belirtildi.

Tedbirlerin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına almayı ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, hükümetin söz konusu ürünlerin ihracatı için yapılacak lisans başvurularını yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendireceğini, şartları karşılayan başvurulara onay vereceği ifade edildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak adına tüm ülkelerle birlikte çalışacağı, ihracat kontrol tedbirlerini ikili diyalog mekanizmalarıyla ele almaya açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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