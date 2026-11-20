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BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin, gelecek yıl ülke genelinde mezun olan üniversite öğrencisi sayısının 12,99 milyona ulaşmasını bekliyor.

Çin Eğitim Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, mezunlara yönelik iş imkanlarını artırma ve istihdam desteğini güçlendirme çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Aynı gün başkent Beijing'de düzenlenen 2027 Yılı Üniversite Mezunları İstihdam ve Girişimcilik Ulusal Konferansı'nda politika desteğinin güçlendirilmesi, daha fazla iş imkanı yaratılması, istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi, ihtiyaç sahibi mezunlara yönelik destek sağlanması ve eğitim ile sanayi arasındaki bağların güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bu kapsamda başta ileri imalat ve modern hizmetler olmak üzere kilit sektörlerde işe alım olanaklarını genişletmeye, kamu iktisadi teşebbüslerini mevcut istihdam düzeylerini koruması ve artırması için teşvik etmeye, küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha fazla mezunu istihdam etmesi için desteklemeye yönelik somut adımlar atılması planlanıyor.

Atılacak adımlar arasında kamu istihdam hizmetlerinin üniversite kampüslerine taşınması ve istihdam hizmetlerinde yapay zekadan daha fazla yararlanılması da yer alıyor.

Kaynak: Xinhua