Haberler

Çin'den G20'de 'kapasite fazlası' söylemlerine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, G20 gibi platformların ekonomik dengesizlik ve kapasite fazlası söylemlerine alet edilmesine karşı çıktı; bu söylemlerin korumacılığa kılıf olduğunu ve küresel ticareti bozduğunu belirtti.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, G20 gibi çok taraflı platformların sözde "ekonomik dengesizlikler" ve "kapasite fazlası" söylemlerine alet edilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in kısa süre önce Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Huang, bu tür söylemlerin esasen korumacılığa kılıf oluşturduğunu, Çin'e baskı uygulamak ve Çin'i kısıtlamak için bahane olarak kullanıldığını belirtti.

Huang, "Bu, küresel ticari ve ekonomik düzeni bozmak ve dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimini baltalamaktan başka bir işe yaramaz" dedi.

Huang, tüm ülkelere, çok taraflılığı savunma, politika iletişimi ve koordinasyonunu artırma ve açıklık ve işbirliğini genişletme ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara ulaşmak üzere küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini ortaklaşa sürdürme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Fener taraftarını mest eden kare!
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Marmara'da sıra dışı misafir! Masallar diyarından gelmiş gibi