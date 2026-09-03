Çin'den G20'de 'kapasite fazlası' söylemlerine tepki

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, G20 gibi çok taraflı platformların sözde "ekonomik dengesizlikler" ve "kapasite fazlası" söylemlerine alet edilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in kısa süre önce Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Huang, bu tür söylemlerin esasen korumacılığa kılıf oluşturduğunu, Çin'e baskı uygulamak ve Çin'i kısıtlamak için bahane olarak kullanıldığını belirtti.

Huang, "Bu, küresel ticari ve ekonomik düzeni bozmak ve dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimini baltalamaktan başka bir işe yaramaz" dedi.

Huang, tüm ülkelere, çok taraflılığı savunma, politika iletişimi ve koordinasyonunu artırma ve açıklık ve işbirliğini genişletme ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara ulaşmak üzere küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini ortaklaşa sürdürme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua