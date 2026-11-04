Çin, finansal düzenlemeyi güçlendirmek için yapay zeka kullanımını araştıracak

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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin, denetimi güçlendirme ve reel ekonomiye finansal desteği geliştirme çalışmaları kapsamında finansal düzenleme ve hizmetlerde yapay zeka kullanımını araştıracak.

Çin Devlet Konseyi tarafından Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda sunulan finansal çalışma raporunda gelecek dönemde finansal kalkınmanın beş önceliği sıralandı. Öncelikler arasında yeterli düzeyde uyumlu bir para politikasının sürdürülmesi, finansal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve reel ekonomi için finansal hizmetlerin iyileştirilmesi yer alıyor.

Rapora göre Çin, yeterli likidite sağlamak üzere çeşitli politika araçlarından kapsamlı biçimde yararlanırken, para politikası çerçevesine yönelik değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

Raporda, finansal düzenleme bağlamında, yasadışı finansal faaliyetlerle mücadele edileceği, finansal yönetim ve hizmetlerde yapay zeka uygulamalarının araştırılacağı ve finansal tüketicileri koruma mekanizmalarının güçlendirileceği kaydediliyor.

Çin, altyapı ağlarına, teknolojik inovasyona ve küçük işletmelere sağlanan desteği de artıracak.

Raporda yuanın uluslararası kullanımının yaygınlaştırılması, daha fazla yabancı finans kurumunun ve uzun vadeli sermayenin ülkeye çekilmesi ve bağımsız şekilde kontrol edilen sınır ötesi yuan ödeme sisteminin daha da geliştirilmesi çağrısı yapılıyor.

Kaynak: Xinhua