Çin: Endüstriyel Sübvansiyon Politikamız Dtö Kurallarına Tamamen Uygun

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in endüstriyel sübvansiyon politikasının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tam olarak uygun olduğunu söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı endüstriyel sübvansiyon politikalarına ilişkin rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çinli şirketlerin sübvansiyonlar sayesinde değil, piyasa rekabeti, durmak bilmeyen inovasyon, küresel varlıkları ve Çin'in devasa pazarının sunduğu avantajlar sayesinde zirveye yükseldiğini belirtti.

Çin'in açıklık, eşitlik ve uygunluk ilkelerine dayanan endüstriyel sübvansiyon politikasının, DTÖ kurallarına tam riayetle uygulandığını vurgulayan Mao, endüstriyel sübvansiyonların tüm dünyada yaygın şekilde kullanıldığını kaydetti.

Asıl önemli olan hususun, bu politikaların DTÖ kurallarına uygunluğu olduğunu belirten Mao, DTÖ'nün yıkıcı değil yapıcı bir rol üstlenmesini umduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua