Çin, En Büyük Doğal Uranyum Projesinde İlk Üretimi Gerçekleştirdi

Çin, En Büyük Doğal Uranyum Projesinde İlk Üretimi Gerçekleştirdi
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Çin Ulusal Nükleer Şirketi, İç Moğolistan'daki 'Ulusal 1 Numaralı Uranyum' projesinde ilk varil uranyumun üretildiğini duyurdu. Proje, sürdürülebilir ve akıllı uranyum madenciliği alanında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Nükleer Şirketi, ülkenin en büyük doğal uranyum projesinde ilk varil uranyumun üretildiğini söyledi. Şirketten cumartesi günü yapılan açıklamada gelişme, Çin'de sürdürülebilir ve akıllı uranyum madenciliğinde yeni bir aşamaya geçiş olarak nitelendirildi.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde bulunan "Ulusal 1 Numaralı Uranyum" tanıtım projesi, ülkenin en büyük doğal uranyum üretim üssü olma özelliği taşıyor. En yüksek standartlarla inşa edilen tesis, temelinin atılmasından sadece bir yıl sonra tamamlanarak inşaat hızı konusunda da rekor kırdı.

Şirketin yan kuruluşu olan Çin Ulusal Uranyum Limited Şirketi Başkanı Yuan Xu, "Bu tanıtım projesi, Çin'in üçüncü nesil uranyum madenciliği ve işleme teknolojisinde büyük bir başarıyı temsil ediyor" dedi.

Yuan, projenin güçlü çevre koruma önlemleri, uzaktan kontrol operasyonları, akıllı analiz sistemleri ve yüksek kalite ve verimlilik standartlarını kapsayan modern uranyum madenciliğinin tüm bileşenlerine sahip olduğunu belirtti.

Yuan, tüm sürecin dijitalleştirilmesi ve akıllı analiz sistemleri sayesinde uranyum madenciliğinin artık daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale geldiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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