Çin: Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldik

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-Ekvador Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen iki yılı aşkın sürede ikili ticaretin hızla arttığını ve Çin'in Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, yılın ilk yarısında ikili ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artışla 9,83 milyar ABD dolarına yükseldiğini belirtti.

Sözcü, Çin Ticaret Bakanlığı ile Ekvador Ekonomi ve Üretim Kalkınma Bakanlığı'nın salı günü iki ülke liderlerinin nezaretinde ikili ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin bir yol haritası ve serbest ticaretin ve çok taraflılığın desteklenmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

He, iki tarafın ekonomik ve ticari koordinasyonu güçlendirme ve ticaret, yatırım, tarım, gıda, e-ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Sözcü, tarafların ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nı hayata geçirmek, birbirlerine yönelik haksız ve ayrımcı ekonomik ve ticari tedbirlerden kaçınmak ve üçüncü ülkeleri ilgilendiren ticari tedbirler konusunda bilgi paylaşımı yapmak üzere de birlikte çalışacağını belirtti.

He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ekonomik ve ticari işbirliği mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak, Çin-Ekvador ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da derinleştirip ilerletmek üzere Ekvador ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua