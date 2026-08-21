Haberler

Çin: Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldik

Çin: Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-Ekvador Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen iki yılı aşkın sürede ikili ticaretin hızla arttığını ve Çin'in Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-Ekvador Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen iki yılı aşkın sürede ikili ticaretin hızla arttığını ve Çin'in Ekvador'un ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, yılın ilk yarısında ikili ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artışla 9,83 milyar ABD dolarına yükseldiğini belirtti.

Sözcü, Çin Ticaret Bakanlığı ile Ekvador Ekonomi ve Üretim Kalkınma Bakanlığı'nın salı günü iki ülke liderlerinin nezaretinde ikili ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin bir yol haritası ve serbest ticaretin ve çok taraflılığın desteklenmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

He, iki tarafın ekonomik ve ticari koordinasyonu güçlendirme ve ticaret, yatırım, tarım, gıda, e-ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Sözcü, tarafların ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nı hayata geçirmek, birbirlerine yönelik haksız ve ayrımcı ekonomik ve ticari tedbirlerden kaçınmak ve üçüncü ülkeleri ilgilendiren ticari tedbirler konusunda bilgi paylaşımı yapmak üzere de birlikte çalışacağını belirtti.

He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ekonomik ve ticari işbirliği mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak, Çin-Ekvador ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da derinleştirip ilerletmek üzere Ekvador ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

Fener kariyeri bitti! Yerine gelecek isim bomba
Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşini yaraladı! Adliyede söyledikleri inanılmaz

Baba-oğlu öldürdü, kamerayı görünce yaptığı şova bakın
ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor

ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede özel izinle uçuş yapılıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haber! Anlaştığı takımı duyurdular
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler