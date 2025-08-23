Çin E-Ticaret Sektörü 2025'te Yüzde 9,2 Büyüdü

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret sektörü, 2025 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artışla istikrarlı bir büyüme kaydetti. Farklı ürünlerin çevrimiçi satışlarında önemli bir artış görüldü.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre dijital cihazlar ve takas programları, çevrimiçi harcamaların yeni tüketim itici güçleri olarak ortaya çıkarken, kişisel bilgisayar satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9, akıllı giyilebilir cihazların satışlarıysa yüzde 28,4 arttı.

Söz konusu dönemde çevrimiçi hizmet tüketimi de hızlı bir büyüme kaydetti. Seyahat alanındaki çevrimiçi satışlar yüzde 24,8, ikram sektörü satışları yüzde 16,6 ve kültürel eğlence satışları yüzde 11 oranında yükseldi.

Bakanlık, sektörler ve e-ticaret platformları arasındaki güçlü bağların çeşitli ürünlerin satış kanallarının genişlemesine yardımcı olduğunu belirtti. Yıllık bazda işlem hacminde tarım ürünleri yüzde 14,5, elektronik ürünler yüzde 7,9 ve tekstil ürünleri yüzde 6,5 artış kaydetti.

Bakanlık, İpek Yolu e-ticaret işbirliğinin tematik etkinlikler, ortaklık girişimleri ve sektör eşleştirme yoluyla sınır ötesi satışları ve karşılıklı faydaları teşvik ettiğini de belirtti.

Veriler, 7 aylık dönemde Mısır'ın uçucu yağlarının çevrimiçi satışlarının yüzde 179,2, Özbekistan'ın şekerlemelerinin ise yüzde 104,7 arttığını gösteriyor.