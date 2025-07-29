Çin, Doğum Oranlarını Artırmak İçin Ailelere Destek Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, doğum oranlarını artırmak amacıyla 3 yaş altı her çocuk için ailelere yıllık 3 bin 600 yuan (yaklaşık 500 dolar) destek verileceğini açıkladı. Yeni teşvik programının yılda 20 milyondan fazla aileyi kapsaması bekleniyor.

Çin, ülke genelinde doğum oranlarını artırmak amacıyla ailelere 3 yaş altı her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) verileceğini duyurdu.

Çin hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede doğum oranlarını artırmak için yıl içerisinde yeni bir teşvik programının başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada, 3 yaş altı çocuğu olan ailelere her bir çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) destek sağlanacağı belirtildi.

Programdan yılda 20 milyondan fazla ailenin faydalanması öngörülüyor.

Çin nüfusu azalıyor

Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi, son 3 yıldır devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) ocak ayında yayımladığı verilere göre, 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine gerilemişti.

Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ashley Young'ın röportajı olay oldu! Şortunu indirip kalçasını gösterdi

Herkesin diline düşen röportaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.