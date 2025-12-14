Haberler

Çin, ülke nüfusundaki düşüşe karşı doğum masraflarını ücretsiz hale getirecek

Güncelleme:
Çin hükümeti, azalan doğum oranını artırmak amacıyla, doğum masraflarını ülke genelinde ücretsiz hale getirmeyi planlıyor. Ulusal Sağlık Sigortası İdaresi, gebelikle bağlantılı sağlık masraflarının sigorta kapsamını iyileştirmeyi hedefliyor.

Çin hükümeti, ülke nüfusundaki düşüşe karşı çocuk sahibi olmayı teşvik etmek üzere doğum masraflarını ülke genelinde ücretsiz hale getirmeye hazırlanıyor.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Sağlık Sigortası İdaresi Direktörü Cang Kı, dün Pekin'de düzenlenen konferansta kurumun bu konudaki planlarına dair değerlendirmede bulundu.

Cang, ülkede azalan doğum oranına karşı doğurganlığı teşvik etmeye yönelik çabalar kapsamında, ülke genelinde doğumlarda tüm masrafların devletçe karşılandığı genel sağlık düzenlemesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Gebelikle bağlantılı sağlık masraflarının sigorta kapsamını uygun şekilde iyileştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Cang, ülke genelinde doğumları ücretsiz hale getireceklerini ifade etti.

Cang, ayrıca gebelik kontrolü ve doğumla bağlantılı analjezik ilaçların masraflarının sigorta kapsamını iyileştireceklerini sözlerine ekledi.

Doğumları teşvike yönelik politikalar

Çin'de son yıllarda azalan doğum oranı karşı merkezi ve yerel hükümetlerin doğum, çocuk bakım ve eğitim masraflarını düşürmeye yönelik düzenlemeler yaptığı gözleniyor.

Aralarında Cilin, Ciangsu ve Şandong'un olduğu 7 eyalette doğum masraflarının daha geniş karşılandığı pilot bölgeler oluşturulmuştu. Yaklaşık 255 milyon kişiyi kapsamına alan doğum planının genelde sosyal güvenlik ağı içinde olmayan, parça başı çalışanları, esnek çalışanları ve göçmen işçileri de kapsama alması hedefleniyor.

Çin'de bu hafta yapılan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda da ülkenin siyasi liderliği, gelecek yılın icraatları içinde yeni doğan nüfusunu istikrara kavuşturmaya odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Uzun vadeli demografik değişim

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2023'te binde 6,39 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500

