Çin, Doğal Afetlere 430 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin, sel ve jeolojik afetlerden etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar için merkezi doğal afet yardım fonundan 430 milyon yuan (yaklaşık 60,27 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın perşembe günü ortaklaşa açıkladığı acil durum fonları, Beijing, Hebei, İç Moğolistan, Guangdong ve Guangxi olmak üzere 5 bölgeye dağıtıldı.

Söz konusu fonlar öncelikle afetlerden etkilenen Beijing ve Hebei sakinlerinin yeniden yerleştirilmesi, bu kişilere geçici yaşam yardımı sağlanması ve hasar gören evlerin yeniden inşası için kullanılacak.

Diğer 3 bölgede ise fonlar acil durum müdahale operasyonları ve ikincil afet önleme tedbirlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak.