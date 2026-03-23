Çin, Güney Kore'deki Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziyelerini İletti
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Kore'nin Daejeon kentinde meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın için taziyelerini iletti. Yaralılara acil şifalar diledi.
BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Kore'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiklerini söyledi.
Lin pazartesi günkü basın toplantısında yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Daejeon'da bulunan otomotiv parçaları fabrikasında çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: Xinhua