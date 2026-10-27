Çin Devlet İnşaat Mühendisliği şirketi Kuveyt'te atık su arıtma tesisi temelini attı

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El CEHRE VİLAYETİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde düzenlenen temel atma töreni, 26 Ekim 2026.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Limited Şirketi'nin Kuveyt'te inşa edeceği atık su arıtma tesisinin temeli pazartesi günü düzenlenen törenle atıldı. Proje, iki ülke arasında altyapı ve çevre alanlarındaki işbirliğine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua