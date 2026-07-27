Haberler

Şi ve Lula'dan stratejik işbirliği mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefon görüşmesinde ikili ve çoklu ilişkileri derinleştirme mesajı verdi. Liderler, BRICS işbirliği ve adil bir dünya için ortak çaba çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve çoklu ilişkileri derinleştirme mesajı verdi.

Xinhua ajansının haberine göre Şi ve Lula da Silva telefonda ikili ilişkileri ele aldı.

Şi, ülkesinin Brezilya ile ikili ve çoklu stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade ederek "Küresel Güney'in önemli üyeleri" olarak Çin ile Brezilya'nın tarihin doğru tarafında olmalarının önemini" vurguladı.

İki ülkenin, BRICS işbirliğinin gelişmesini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini belirten Şi, Brezilya'nın uluslararası konumuna değer verdiklerini, bu ülkenin egemenliğini korumasını desteklediklerini ve dış müdahaleye karşı çıktıklarını kaydetti.

Lula da Silva da sürdürülebilir gezegen ve daha adil bir dünyaya yönelik geleceğin inşası konusunda iki ülkenin olumlu ilerleme kaydettiğine işaret ederek ticaret ilişkilerinin rekor düzeyde arttığını aktardı.

Brezilya'nın Çin ile yapay zeka, enerji ve mineral kaynakları gibi alanlarda işbirliğini artırmaya istekliliğini dile getiren Lula da Silva, BRICS bünyesinde işbirliği, Birleşmiş Milletlerin (BM) otoritesinin desteklenmesi gibi konularda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın yapıldı