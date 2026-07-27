Şi ve Lula'dan stratejik işbirliği mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve çoklu ilişkileri derinleştirme mesajı verdi.

Xinhua ajansının haberine göre Şi ve Lula da Silva telefonda ikili ilişkileri ele aldı.

Şi, ülkesinin Brezilya ile ikili ve çoklu stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade ederek "Küresel Güney'in önemli üyeleri" olarak Çin ile Brezilya'nın tarihin doğru tarafında olmalarının önemini" vurguladı.

İki ülkenin, BRICS işbirliğinin gelişmesini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini belirten Şi, Brezilya'nın uluslararası konumuna değer verdiklerini, bu ülkenin egemenliğini korumasını desteklediklerini ve dış müdahaleye karşı çıktıklarını kaydetti.

Lula da Silva da sürdürülebilir gezegen ve daha adil bir dünyaya yönelik geleceğin inşası konusunda iki ülkenin olumlu ilerleme kaydettiğine işaret ederek ticaret ilişkilerinin rekor düzeyde arttığını aktardı.

Brezilya'nın Çin ile yapay zeka, enerji ve mineral kaynakları gibi alanlarda işbirliğini artırmaya istekliliğini dile getiren Lula da Silva, BRICS bünyesinde işbirliği, Birleşmiş Milletlerin (BM) otoritesinin desteklenmesi gibi konularda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA