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Çin Dışişleri Bakanı: Yüksek Standartlı Dışa Açılımı Genişletmeyi Sürdüreceğiz

Çin Dışişleri Bakanı: Yüksek Standartlı Dışa Açılımı Genişletmeyi Sürdüreceğiz
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcında yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini ve kalkınma fırsatlarını tüm dünya ülkeleriyle paylaşacaklarını açıkladı. Ayrıca 2026 APEC Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, içinde bulunduğumuz yılın, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) başlangıcı olduğunu belirterek, yüksek standartlı dışa açılımı daha da genişleteceklerini ve kalkınma fırsatlarını tüm dünya ülkeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de tüm dünyada barış ve kalkınmaya yeni enerji katmak üzere bir Asya-Pasifik topluluğunun inşasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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