Çin Yeni Enerjili Araçlarda Güvenlik Denetimlerini Artırıyor

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, yeni enerjili araç (NEV) sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla, NEV'lerin güvenlik denetiminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ile Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi tarafından video konferans yoluyla ortaklaşa düzenlenen toplantıda, araç ve güç bataryası üreticilerinin ürün kalitesi ile güvenliği konusunda birincil sorumluluğu üstlenmeleri çağrısında bulunuldu. Yetkililer, bu çalışmaların en öncelikli konu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ürün araştırma ve tasarımı, imalat, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel izleme ve satış sonrası hizmetleri kapsayan tüm endüstriyel zincir genelinde risk önleme tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, tüketicilerin araçların doğru kullanımı konusunda yönlendirilmesi, potansiyel güvenlik risklerine yönelik taramaların yoğunlaştırılması ve güvenlik temelinin kararlılıkla korunması çağrısı yapıldı.

Toplantıya katılan üç kurum, güvenlik risklerine yönelik denetimler ve kusur incelemeleri yürütmek, kurumsal ihlalleri ciddi şekilde ele almak ve sağlıklı bir endüstriyel gelişim düzenini sürdürmek amacıyla diğer departmanlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

