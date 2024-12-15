Çin'den Türkiye'ye Baharat İhracatı Artıyor

NANNİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin-Qinzhou Limanı'ndan birkaç gün önce ihraç edilen yıldız anason ve tarçın içeren iki tür baharat kargosu yaklaşık bir ay sonra Türkiye'ye ulaşacak.

Guangxi Minhesong Trading Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Chen Jisong, "Şirketimiz Türkiye'ye ağırlıklı olarak yıldız anason, tarçın, kimyon ve benzeri baharatlar ihraç ediyor" dedi.

Çin'in güneyinde yer alan ve ilaç ve baharat başkenti diye anılan Yulin, ülkedeki en büyük baharat dağıtım, ticaret ve fiyatlandırma merkezi olarak hizmet veriyor. Yerli baharatların yüzde 80'i ile dünya baharatlarının üçte ikisinden fazlası Yulin'de toplandıktan sonra diğer yerlere dağıtılıyor. Çin'in ilaç özelliği olan malzeme ve baharatlarının yıllık ticareti 1 milyon tona ulaşırken, ürünler ABD, Türkiye, Güney Kore, Tayland, Malezya ve diğer ülke ve bölgelere ihraç ediliyor.

Yulin Uluslararası Baharat Pazarı yıldız anason, tarçın, karanfil, biber, beyaz kakule gibi çeşitli baharat ürünlerinin bulunabileceği ünlü bir bölge. Her gün ülkenin farklı yerlerinden gelen tüccarlar burada ticaret yapıyor, kamyonlar depolar arasında mekik dokuyor.

"Baharatlar Yulin'in kartviziti haline geldi ve Türk tüccarlar Yulin kültürünü tanımak üzere buraya gelmeye başladı" diyen Chen, Türkiye pazarını daha fazla keşfetmeyi ve baharatları ikili işbirliğinin önemli bir parçası haline getirmeyi umuyor.

Chen, 40 yıl kadar önce ailesinin ve Türk şirketlerinin dostane iş ilişkileri kurduğunu ve son yıllarda baharat alanında istikrarlı işbirliği yapıldığını söyledi.

Türkiye'deki bir baharat şirketinden İzzat Ahmad, Çin menşeli yıldız anasonu ve tarçının iyi kaliteye ve uygun fiyatlara sahip olduğunu ve yıllar süren işbirliğinin ardından Yulin'deki baharat şirketleriyle istikrarlı işbirliği ilişkisi kurduklarını belirtti.

Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği son yıllarda giderek artarken, iki ülke ekonomik ve ticari ilişkiler, kültürel ve halklar arası etkileşim ile turizm ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği için geniş bir alana sahip olduğu, Çinli işletmelerin Türkiye'ye yatırım yapmasının Türkiye'nin endüstriyel rekabet gücünü artırmasına yardımcı olabileceği, Türkiye'nin ise Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olarak Çinli işletmelerin küreselleşmesi için uygun koşullar sağlayabileceği düşünülüyor.

Türkiye ile işbirliğini yeni yılda ileri taşıma isteğini dile getiren Chen, "Geçmişte telefonla iletişim kuruyorduk, artık daha fazla uluslararası tanıtım toplantısına katılacağız ve uluslararası e-ticaret platformları aracılığıyla ortaklar bulacağız" dedi.

Chen, "Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği iyi durumda ve iki ülkenin işbirliğini derinleştirmeye ve ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.