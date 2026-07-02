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Çin Anakarasından Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi Yetkililerine Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırma Çağrısı

Çin Anakarasından Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi Yetkililerine Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırma Çağrısı
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, anakara sakinlerinin Taiwan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları bir an önce kaldırma çağrısı yaptı. Ayrıca, Shanghai ve Fujian'dan gelen turizm hazırlık ziyareti başvurularının reddedilmesine tepki gösterdi.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine anakara sakinlerinin Taiwan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları bir an önce kaldırma çağrısında bulundu.

Zhu perşembe günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin, Shanghai Belediyesi ile Fujian eyaletinden turizm operatörlerinin Taiwan'a hazırlık ziyareti gerçekleştirmek üzere yaptıkları başvuruları reddetmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu karar, adada faaliyet gösteren turizm operatörleri ve sektör kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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