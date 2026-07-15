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Çin: Demokratik İlerleme Partisi'nin Anakarayla Ekonomik Bağları Koparma Girişimi Taiwan'a Zarar Verecek

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin anakarayla ekonomik bağları koparma çabalarının ada ekonomisine ve küresel istikrara zarar vereceğini belirtti. İki taraf arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında yüzde 25,3 arttığını vurguladı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, adadaki sektörlerin anakarayla bağlarını koparma girişiminde bulunarak ekonomik ilkeleri ve piyasa kurallarını göz ardı ettiğini söyledi.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwanlı bir ekonomi yetkilisinin bazı "kilit" sektörlerin tedarik zincirlerinde anakarayla bağları koparma ve "demokratik" ülkelerle bağları güçlendirme planları bulunduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini belirten Zhu, bu yılın ilk yarısında iki taraf arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttığını söyledi.

Zhu, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin anakarayla bağları koparmak amacıyla Taiwan'ın rekabet gücü yüksek sektörlerini dış güçlerin çıkarlarına teslim etme girişimlerinin, adanın ekonomisine, işletmelerin ve halkın çıkarlarına zarar vereceğini, ayrıca küresel ekonomik istikrarı zedeleyerek uluslararası ticaretin normal işleyişini aksatacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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