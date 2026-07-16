Çin: Papua Yeni Gine ile Karşılıklı Desteğimizi Sürdüreceğiz

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Papua Yeni Gine ile temel çıkarları ilgilendiren konularda karşılıklı desteği sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Lin perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Papua Yeni Gine hükümetinin 15 Temmuz'da Taipei ekonomi ofisini kapatma kararı aldığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirten sözcü, söz konusu adımın tek Çin ilkesine bağlı kalmanın uluslararası toplumun ortak arzusu ve genel eğilimi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Lin ayrıca, Çin'in iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ileriye taşımak için Papua Yeni Gine ile birlikte çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua