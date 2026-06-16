Çin Devlet Başkanı Şi'den Myanmar'ın yeni hükümetine destek mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle idareye el koyan ve bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından Devlet Başkanı seçilen Min Aung Hlaing liderliğindeki hükümete destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Myanmar Devlet Başkanı Hlaing ile Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in komşuluk diplomasisinde Myanmar ile ilişkilerin önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Şi, Myanmar'ın yeni hükümetinin, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, ekonomik gelişme ile güvenliği eş güdüm içinde yürüterek kendi ulusal koşullarına uygun ve halkının desteğini de alan doğru bir kalkınma yolunu bulmasını desteklediğini bildirdi.

Şi, Çin'in Myanmar'ın en uzun sınıra sahip komşusu olarak daima güvenilir bir dost ve istikrarlı bir ortak olacağını belirterek, karmaşık ve çalkantılarla dolu uluslararası durum içinde tarafların stratejik netliğini ve kararlılığını koruması, işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Çin'in Myanmar'ın kalıcı barışa ve istikrara ulaşması için tüm tarafların diyalog yoluyla ulusal uzlaşmayı sağlamasını desteklediğini ifade eden Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nu oluşturan kilit projelerin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in güneyini Myanmar üzerinden Bengal Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na bağlamayı amaçlayan koridorun inşası ülkedeki iç savaş nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Hindistan'dan sonraki durağı Çin oldu

Myanmarlı lider Hlaing de yeni hükümetin ülkede iç barışı ve kalkınmayı sağlamak üzere her türlü çabayı sarf ettiğini, kendi ulusal koşullarına uygun bir siyasi sistemi ve kalkınma yolunu oluşturma arayışında olduğunu ifade etti.

Myanmar'ın Çin ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi, Myanmar-Çin Ekonomik Koridoru'nu birlikte inşa ederek ticaret ve yatırımların düzeyini yükseltmeyi istediğini vurgulayan Hlaing, ülkedeki Çin yatırımlarının ve personelinin güvenliğini sağlama sözü verdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma ve sınır ticaretinden bölgesel işbirliği ve doğal afet yardımlarına dek farklı alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı.

Devlet başkanı seçildikten sonra ilk dış ziyaretini iki hafta önce Hindistan'a yapan Myanmar liderinin ikinci durağı Çin oldu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Çin'in tutumu

Çin, Myanmar'daki askeri darbenin ardından cunta yönetimini kınamaktan kaçınmış, Myanmar'a yönelik yaptırımlar sonrası silah tedarik etmeyi sürdürmüştü.

Darbenin ardından cunta yönetiminin bağımlılığının giderek arttığı Çin, Singapur'u geride bırakarak Myanmar'ın en büyük ticari ortağı haline gelmişti.

Çin'in ülkedeki durum ne yönde değişirse değişsin Myanmar'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceği sözü, muhalefet tarafından cunta yönetimine "örtülü destek" olarak yorumlanmıştı.

Silahlı muhalif gruplar, darbenin ardından ülkedeki Çin'e ait fabrikaları ve inşaat projelerini hedef alan eylemlerde bulunmuştu.

Pekin yönetimi, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın merkezi hükümet ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaları da yoğunlaştırmasıyla sınır güvenliği tedbirlerini artırma yoluna giderken cunta yönetimi ile isyancı gruplar arasında zaman zaman arabulucu ve uzlaştırıcı rol de oynuyor.