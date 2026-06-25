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Çin: Japon İş Dünyasının İki Ülke Arasındaki Ekonomik İşbirliğine Katkı Sağlamasını Umuyoruz

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Japon iş dünyasının ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, Japonya Başbakanı'nın Taiwan açıklamalarının ikili ilişkilere zarar verdiğini belirtti. Çin'in dışa açılımını sürdürdüğünü ve karşılıklı fayda temelli işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Japon iş dünyası temsilcilerinin kısa süre önce Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

He, perşembe günkü olağan basın toplantısında, Japon iş dünyasının kendi çıkarları doğrultusunda Japon hükümetini hatalarını gözden geçirip düzeltmeye ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin yeniden sağlıklı bir gelişim sürecine girmesi için gerekli koşulları oluşturmaya teşvik etmesini umduklarını söyledi.

He, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesine ilişkin hatalı açıklamalarının, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde zedelediğini ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğine ağır darbe vurduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin'in üst düzey dışa açılımını genişletmeyi sürdürdüğünü, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamı oluşturduğunu, ayrıca kalkınma fırsatlarını paylaşmak amacıyla tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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