Çin Başbakan Yardımcısı: Finans Sektöründe Kurumsal Dışa Açılımı Genişleteceğiz

SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, finans sektöründeki kurumsal dışa açılımı istikrarlı şekilde genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyadan finans kurumlarının Çin pazarındaki varlıklarını derinleştirmesi ve ülkenin kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çin'in finans sektöründe hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye devam edeceğini ve ulusal finansal güvenliğini kararlı şekilde koruyacağını kaydeden He, küresel finansal yönetişim konusunda işbirliğini geliştirmeye ve risk ve zorluklarla mücadele etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

He, sınır ötesi finansın geliştirilmesi, renminbi cinsinden varlıklara yönelik küresel bir tahsis ve risk yönetimi merkezinin kurulmasının hızlandırılması, sınır ötesi ticaret ve yatırımın daha da kolaylaştırılması ve deniz taşımacılığı sigortası da dahil olmak üzere kredi, sigorta ve tahvil ürünlerinin zenginleştirilmesine öncülük etme konusunda Shanghai'a destek vereceklerini vurguladı.

He, bu çabaların Shanghai'ın uluslararası bir finans merkezi olarak gelişiminde yeni atılımlar gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğe ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Shanghai Belediyesi Komitesi Sekreteri Chen Jining de katıldı.

Kaynak: Xinhua