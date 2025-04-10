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Çin'den ABD'ye Ticaret Savaşı Uyarısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin gümrük vergisi tehdidine karşı Çin'in gerektiğinde yanıt vereceğini ve uluslararası ticaret sisteminin korunması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in ticaret ve gümrük vergisi savaşı istemediğini, ancak böyle bir savaştan da kaçmayacağını söyledi.

Lin, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere daha fazla gümrük vergisi uygulama tehdidi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, ABD'nin zorbalığı karşısında gerekli karşı önlemler alınmasının sadece Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak için değil aynı zamanda uluslararası eşitlik ve adaleti desteklemek, çok taraflı ticaret sistemini savunmak ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak için de gerekli olduğunu belirtti.

"Haklı davanın destekçisi çok olur" diyen Lin, ABD'nin eylemlerine yönelik desteğin az olduğunu ve bu eylemlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti.

Lin, "Çin halkının meşru hak ve çıkarları ihlal edilirken asla kayıtsız kalıp olanlara seyirci kalmayacağımız gibi uluslararası ekonomik ve ticari kurallar ve çok taraflı ticaret sistemi baltalanırken de duruma kayıtsız kalmayacağız" dedi.

Sözcü, ABD'nin gümrük vergisi ya da ticaret savaşında ısrar etmesi halinde Çin'in sonuna kadar savaşacağını vurguladı.

ABD'nin kendi çıkarlarını uluslararası toplumun çıkarlarının üstünde tuttuğunu ve dünyadaki diğer ülkelerin meşru çıkarları pahasına kendi hegemonyacı çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Lin, bunun uluslararası toplumdan daha güçlü bir muhalefetle karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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