Çin'den ABD'ye Latin Amerika Uyarısı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasına nifak sokarak Çin-Latin Amerika işbirliğini bozma girişimlerine son verme çağrısı yaptı.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında ABD'li bir askeri yetkilinin, Çin'in Batı Yarımküre'ye sızdığı ve bu yarımküredeki kaynakları yağmaladığı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "ABD'den yapılan bu tür iddialar, gerçeklikten kopuk, modası geçmiş bir söylemden başka bir şey değildir ve bu ülkedeki bazı kişilerin yerleşik Soğuk Savaş zihniyetini ve çatışma odaklı düşünce yapısını ortaya koymaktadır" dedi.

Guo, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle tatbiki işbirliğinde her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

Çin-Latin Amerika işbirliğinin, iki tarafın da ihtiyaçlarına uygun olduğunu ve ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyen Guo, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlü şekilde teşvik eden bu işbirliğinin, bölge ülkeleri ve halkları tarafından da kabul gördüğünü belirtti.

Guo, "ABD yıllardır Latin Amerika ve Karayipler'e müdahalede bulunmaya ve onları kontrol etmeye yönelik hiçbir çabadan kaçınmamıştır. ABD'nin hegemonyacı ve zorbaca eylemleri gün gibi aşikardır" dedi.

"Latin Amerika ve Karayipler kimsenin arka bahçesi değildir" diyen Guo, Çin-Latin Amerika işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın da bu işbirliğini bozmaması gerektiğini vurguladı. Sözcü, bölge ülkelerinin, kendi kalkınma yolları ve ortaklarını bağımsız olarak seçme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Guo, "ABD, nifak sokma ve durduk yere sorun çıkarma girişimlerine son vermeli, bunun yerine Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmaya odaklanmalıdır" dedi.