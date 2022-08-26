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Çin'den Abd, İngiltere ve Avustralya'ya Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararlarını Geri Çekme Çağrısı

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Çin'den Abd, İngiltere ve Avustralya'ya Nükleer Denizaltı İşbirliği Kararlarını Geri Çekme Çağrısı

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye ve nükleer denizaltı işbirliği konusundaki kararlarını iptal etmeye çağırdı.

Sözcü Tan düzenlediği basın toplantısında, bu üç ülke arasındaki nükleer denizaltı işbirliğinin ciddi bir şekilde nükleer yayılma riski oluşturduğunu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla oluşturulan uluslararası çerçeveye meydan okuduğunu, silahlanma yarışını artırdığını ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

Tan, ABD ve İngiltere'nin silah sınıfı nükleer malzemeyi nükleer silah sahibi olmayan ülkelere transfer etmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) amaç ve ilkelerini açık bir şekilde ihlal edeceklerini ifade etti.

Tan, uluslararası topluma NPT'yi temel alarak uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini ortak bir şekilde savunmak için çağrıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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