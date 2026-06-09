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Çin: Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Teşvik İçin Çin ve AB Ortak Çaba Göstermeli

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, AB ile yaşanan ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. AB'nin tedarik zincirinde aşırı bağımlılıktan kaçınma önerisini eleştiren Lin, bu tür önlemlerin korumacılık olduğunu ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği ile yaşanan ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması konusunda açık ve olumlu bir tutum sergilediklerini belirterek, AB'nin diyalog ve istişare yoluyla çözümler bulmak ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki tarafın iş dünyası ve halkına sağladığı faydanın devamını güvence altına almak üzere Çin ile çalışması temennisinde bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, AB'nin şirketleri tedarik zincirlerinde aşırı bağımlılıktan kaçınmaya zorlamaya yönelik önerisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lin, söz konusu önerinin, AB'nin Çin ile ticari ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.

Çin ve Avrupa'nın sanayi ve tedarik zincirlerinin son derece entegre ve birbirine bağımlı olduğunu kaydeden Lin, ekonomik küreselleşme sonucunda yaşanan ve piyasa güçlerince şekillendirilen bu durumun, hem Çinli hem de Avrupalı şirketlere fayda sağladığını vurguladı.

Avrupalı şirketlerin seçimlerini maliyet, teknoloji ve verimlilik temelinde yaptıklarını ifade eden Lin, "Bunu 'aşırı bağımlılık' diye tanımlamak nasıl mümkün olabilir? Bu durumda 'çeşitlendirme' de korumacılığın başka bir versiyonu olmuyor mu? Avrupa'nın sektörünü daha rekabetçi hale getirmeyen bu önlemler, AB'nin kendi ilan ettiği piyasa ekonomisi, adil rekabet ve serbest ticaret ilkelerine de kesinlikle aykırıdır" dedi.

"Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmamalısınız" diyen Lin, Çin-AB ticaretinin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını ve bu konuda başarıya beraberce ulaşılmaması için hiçbir neden bulunmadığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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