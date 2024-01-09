Çin, demiryolu taşıma kapasitesini artırmayı planlıyor

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren yolcu ve kargo taşıma kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni bir demiryolu işletme planını uygulamaya koyacak.

Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yeni plan kapsamında ülke genelinde 233 yolcu treni daha işletmeye alınarak toplam sayı 11.149'a çıkarılacak.

Düzenlemeden sonra ülke çapındaki toplam yük treni sayısı ise mevcut programa eklenecek 40 trenle birlikte 22.264'e ulaşacak.

Şirket, ülke çapında yeni tren hatları ve istasyonların hizmete girmesini öngören düzenlemenin, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi gibi noktalarda bağlanabilirliği güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Şirkete göre yük lojistiğinin verimliliğini artırmak, böylece geçim kaynaklarını güvence altına almak ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için de çaba sarf edilecek.