Çin'deki Sanyuesan Festivali'nde Dronelarla Işık Gösterisi

Dronelar ile düzenlenen gösteriden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Fengshan ilçesinde her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Sanyuesan Festivali kapsamında 1.000 drone ile düzenlenen ışık gösterisi kentin simge yapılarıyla etkileyici görüntüler oluşturdu.

Sanyuesan Festivali, Çin'deki çeşitli etnik gruplar tarafından Ay Takvimi'nin üçüncü ayının üçüncü günü kutlanıyor.

Bu yılın festivali 11 Nisan'a denk geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)