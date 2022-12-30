Çin'de Zhongwei-Lanzhou Hızlı Treni Faaliyete Geçti Güncel Haberler ZHONGWEİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentinin Zhongwei Güney Tren İstasyonu'nda D2763 numaralı tren hareket etmek için bekliyor, 29 Aralık 2022. ZHONGWEİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentinin Zhongwei Güney Tren İstasyonu'nda D2763 numaralı tren hareket etmek için bekliyor, 29 Aralık 2022. Çin'in kuzeybatısındaki Zhongwei ile Lanzhou kentlerini birbirine bağlayan 219 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattı Perşembe günü faaliyete geçti. Saatte 250 kilometre sürate ulaşacak şekilde tasarlanan ve Yinchuan-Zhongwei hattını birbirine bağlayan yeni demiryolu, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan ile Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'u arasındaki seyahat süresini üç saatin altına indiriyor. Bu yüksek hızlı demiryolu aynı zamanda Shaanxi eyaleti, Gansu ve Ningxia'yı kapsayan bir demiryolu döngüsel hattının son bölümünü de tamamlıyor. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Gansu Güncel Haberler

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