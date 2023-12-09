Çin'de Yüksek Hızlı Tren Hattı Faaliyete Geçti
Çin'in doğusundaki Ji'nan şehriyle iç kesimindeki Zhengzhou şehrini birbirine bağlayan yeni bir yüksek hızlı tren hattı Cuma günü faaliyete geçti. Toplam 407 kilometre uzunluğundaki Ji'nan-Zhengzhou Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda saatte 350 kilometre hız yapabilen trenler, iki kent arasındaki seyahat süresini 89 dakika azaltarak 103 dakikaya indirdi.
1. Yüksek hızlı tren hattının çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Ji'nan şehriyle iç kesimindeki Zhengzhou şehrini birbirine bağlayan yeni bir yüksek hızlı tren hattı Cuma günü faaliyete geçti. Toplam 407 kilometre uzunluğundaki Ji'nan-Zhengzhou Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda saatte 350 kilometre hız yapabilen trenler, iki kent arasındaki seyahat süresini 89 dakika azaltarak 103 dakikaya indirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ji'nan'dan bildiriyor. (XHTV)