Çin'de Yosun Hasadı Rekor Seviyeye Ulaştı
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rongcheng şehrinde bu yıl yaklaşık 10.000 hektarlık alanda bulunan yosunların neredeyse yüzde 90'ının hasadı tamamlandı. Üretimin 1.7 milyon tona ulaşması bekleniyor.
RONGCHENG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Rongcheng şehrinde bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 10.000 hektarlık alanda bulunan yosunların neredeyse yüzde 90'ının hasadı tamamlandı. Bu yıl üretimin 1.7 milyon tona ulaşması bekleniyor.