Çin'de Yosun Hasadı Rekor Seviyeye Ulaştı

RONGCHENG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Rongcheng şehrinde bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 10.000 hektarlık alanda bulunan yosunların neredeyse yüzde 90'ının hasadı tamamlandı. Bu yıl üretimin 1.7 milyon tona ulaşması bekleniyor.