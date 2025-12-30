Çin'in Yangkou Limanı'nda 710 Milyon Dolarlık Türk Yatırım Projesi Hayata Geçiyor

NANJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangkou Limanı'ndaki inşaat sahasında yavaşça dönen kule vinçler ve kıvılcımlar saçan kaynak çalışmaları, Orta ve Batı Asya'da yeşil ambalaj sanayi zincirinde lider konumdaki Köksan Grubu'nun dev yatırım projesinin hayata geçtiğini gösteriyor.

Köksan Nantong Yeni Materyaller Limited Şirketi'nin temelinin atılmasının üzerinden on ay geçti. Grubun Başkanı Oruç Kütük ülkeye 10 yıl önce öğrenci olarak gelmiş. Kütük, gelecekteki kariyerinin Çin'le bu kadar iç içe geçeceğini asla tahmin edemediğini söylüyor.

Uluslararası yatırım hukuku eğitimi alan Kütük, bir gün Türkiye ile Çin arasındaki yatırım işbirliğine katkıda bulunmayı umduğunu belirtiyor.

2023 yılında Köksan Grubu'nun Çin'de ilk üretim üssü için bir yer aramaya başlamasıyla doğan fırsatı değerlendiren Kütük, ülkedeki birçok sahil kentine düzenlenen inceleme ziyaretlerine katılmış.

Güçlü sektör desteği, istikrarlı hammadde tedariki ve verimli lojistik gibi katı kurallar belirlemiş olan Köksan Grubu, uzun süredir ortağı olan Tongkun Grubu'nun tavsiyesi üzerine en sonunda Yangkou Limanı'na yönelmiş.

"Tedarik zincirinin ilk ve son aşamalarındaki endüstriyel sinerji kritik önem taşır" diyen Kütük, Yangkou Limanı'nın Tongkun'un başını çektiği bir sanayi kümesiyle desteklenen, gelişmiş polyester sektörü ekosistemi, yeşil enerji çözümleri ve kapsamlı liman lojistiğiyle ön plana çıktığını belirtiyor.

Hızlı bir güven inşası sürecinin ardından ilk görüşmelerden sadece üç hafta sonra anlaşma imzalanmış. "Sınır ötesi yatırımlarda verimlilik nadir görülür" diyen Kütük, yerel yönetimin sağladığı açık endüstriyel planlama ve pragmatik hizmetlere tam not verdiğini söylüyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından şirket, kayıt işlemlerinden proje onaylarına kadar bazı aşamalarda bir dizi tatbiki zorlukla karşı karşıya kalınca yerel yönetim, ofis alanı temin ederek şirkete özel destek sağlayacak bir hizmet ekibi tayin etmiş.

Ancak işlerin her aşamada sorunsuz ilerlememesi şirketin, ayrıntılı ve katı çevre yönetmeliklerinden dolayı büyük bir baskı hissetmesine neden olmuş.

Zaman içinde şirket, söz konusu standartların, Çin'in sürdürülebilir kalkınmaya yönelik genel hamlesi ve çifte karbon hedefleri çerçevesinde uygulandığını fark etmiş.

Rudong ilçesinde bu vizyon, ilçenin güçlü açık deniz rüzgar enerjisi sektörüne yansımış durumda. İlçedeki 4,83 gigavatlık kurulu açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesi, eyalet toplamının yüzde 40'ından fazlasına karşılık geliyor.

"Çin'in çevre düzenlemeleri bizi baştan itibaren daha yüksek tasarım standartları sağlamaya zorladı" diyen Kütük, bu yaklaşımın şirketin küresel ölçekte rekabetçi avantajlar inşa etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Toplam 710 milyon ABD doları yatırımın yapıldığı proje, yılda 2,2 milyon yeşil polyester yeni materyal üretecek şekilde tasarlandı. Bu proje Kütük için sadece önemli bir ticari dönüm noktası değil, aynı zamanda on yıllık kişisel ve mesleki serüvenin başarıya ulaşması anlamına geliyor.