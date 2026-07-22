BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili ağır hizmet kamyonu filosunun 2030'a kadar 1,6 milyonu aşması bekleniyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Cai Tuanjie salı günü yaptığı açıklamada, ülkede yılın ilk yarısında satılan yeni enerjili ağır hizmet kamyonu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,6 artışla yaklaşık 140.000'e ulaştığını söyledi.

Söz konusu "güçlü büyümenin" politika teşvikleri ve pazar talebinden kaynaklandığını ifade eden Cai, sektörün hızlı bir kamyon alım dönemine girdiğini kaydetti.

Hükümetin bu ivmeyi sürdürme amacıyla yeni enerjili araçların yaygınlaşmasına yönelik bir dizi tedbiri hayata geçireceğini kaydeden Cai, bu doğrultuda atılacak öncelikli adımlardan birinin, şarj ve batarya değişim altyapısının genişletilmesi olduğuna dikkat çekti. Cai, yoğun yük taşımacılığı güzergahları boyunca, büyük metropollerde, limanlarda, madenlerde, fabrikalarda ve lojistik parklarında elektrikli ağır hizmet kamyonları için 3.000'in üzerinde şarj ve batarya değişim istasyonu kurulmasının planlandığını ifade etti.

Cai'nin verdiği bilgilere göre sektöre yönelik finansal desteklerin de artırılması öngörülüyor. Bu yıl, eski ticari araçların hurdaya çıkarılıp yenilenmesini teşvik etmek amacıyla 22 milyar yuan (3,24 milyar ABD doları) tutarında ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ayrıldı. Bu kapsamda, araçların yeni enerjili ağır hizmet kamyonlarıyla değiştirilmesine öncelik veriliyor.

Cai, önümüzdeki beş yıl içinde ulaştırma sektöründe yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm hedefleri doğrultusunda düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişi teşvik edeceklerini, ulaştırma altyapısının çevreci hale getirilmesini hızlandıracaklarını ve kirlilik kontrolünü güçlendireceklerini söyledi.¦

Kaynak: Xinhua