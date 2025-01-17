Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı 31,4 Milyona Ulaşacak

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, ülkede kullanımda olan yeni enerjili araçların (NEV) sayısının hızla artmaya devam ettiğini ve 2024 yılı sonunda 31,4 milyona ulaşacağını duyurdu.

Bakanlık cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu rakamın ülkenin NEV endüstrisindeki teknolojik ilerlemesi, şarj altyapısının iyileştirilmesi ve Çin halkının artan çevre dostu bilinci ile bağlantılı olarak son on yılda 260 katlık bir artışa işaret ettiğini belirtti.