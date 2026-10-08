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Çin'de yedi günlük tatilde yeni enerjili araç şarjı geçen yıla göre yüzde 51,42 arttı

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Çin'de yedi günlük tatilde yeni enerjili araç şarjı geçen yıla göre yüzde 51,42 arttı
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Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, 1-7 Ekim Ulusal Gün tatilinde yeni enerjili araç şarj hacmi 163 milyon kilovat-saate ulaştı ve günlük ortalama hacim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,42 arttı. Ülkede yeni enerjili araç sahibi sayısı da 48,97 milyona yükseldi.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yedi günlük Ulusal Gün tatilinde otoyollarda yeni enerjili araç şarj hacminde keskin bir artış görüldü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, 1-7 Ekim tarihlerinde yeni enerjili araç şarj hacmi 163 milyon kilovat-saate ulaştı. Günlük ortalama 23,26 milyon kilovat-saat olarak kaydedilen bu hacim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,42 artış anlamına geliyor.

Ülkedeki yeni enerjili araç sayısındaki hızlı artışa işaret eden veriler, otoyollardaki şarj istasyonlarının sayısının da giderek arttığını gösteriyor.

Dünyanın en büyük yeni enerjili araç pazarı olan Çin'de yeni enerjili araç satışları ve sahiplik oranları, takas programlarının ve yerli modellerin giderek daha rekabetçi hale gelmesinin kısmi etkisiyle istikrarlı artış sergiledi.

Resmi verilere göre, Çin'de yeni enerjili araç sahiplerinin sayısı 48,97 milyona ulaşmış durumda. Bu rakam, ülkedeki toplam araçların yüzde 13,19'una karşılık gelirken, 2026 yılının ilk yarısında trafiğe ilk kez çıkan araçların neredeyse yarısını da yeni enerjili araçlar oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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