Çin'de Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 530.000'i Aştı

Çin'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı art arda üç yıldır artarak 530.000'in üstüne çıkarken, toplam doğrudan yabancı yatırımlar 3,6 trilyon ABD dolarını aştı. 2026'nın ilk dört ayında yatırım artıran yabancı şirket sayısı 3.000'in üzerine çıktı. Yüksek teknoloji sektörleri ise yüzde 20,3 artışla 116,33 milyar yuan yabancı yatırım çekti.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı art arda üç yıldır artarak 530.000'in üstüne çıkarken, toplam kümülatif doğrudan yabancı yatırımlar ise 3,6 trilyon ABD dolarını aştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu veriler, yabancı yatırımcıların Çin pazarına olan güveninin sürdüğünü gösteriyor. 2025 yılında 8.000'den fazla yabancı şirket, Çin'deki yatırımlarını artırdı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışa işaret ediyor. 2026'nın ilk dört ayında ülkedeki yatırımlarını artıran yabancı şirket sayısı ise 3.000'inin üzerine çıktı.

Ocak-nisan döneminde ülke genelinde yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 20.113'e ulaştı. Söz konusu dönemde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 düşüşle 287,69 milyar yuan (yaklaşık 42 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Yüksek teknoloji sektörleri genel eğilimin aksine güçlü bir performans göstererek 116,33 milyar yuan yabancı yatırım çekti. Bu, yıllık bazda yüzde 20,3'lük bir artışa işaret ederken, ülke genelindeki toplamın yüzde 40,4'ünü oluşturdu.

Verilere göre bir önceki yıla göre Çin anakarasına Lüksemburg'dan yapılan yatırımlar yüzde 110,3, İsviçre'den yapılan yatırımlar yüzde 60,8, Fransa'dan yapılan yatırımlar yüzde 58,3 ve ABD'den yapılan yatırımlar yüzde 24,5 oranında arttı.

Bu yıl yabancı şirketlerle beş yuvarlak masa toplantısı düzenlediklerini belirten bakanlık, düzenli diyalog kanalları aracılığıyla 180'den fazla şikayet ve sorunun çözülmesine yardımcı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
