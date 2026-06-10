Haberler

Çin'de Tüketim Canlanırken Yükselen Sektörler Güçlü Büyüme Kaydediyor

Çin'de Tüketim Canlanırken Yükselen Sektörler Güçlü Büyüme Kaydediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de tüketim alanı mayıs ayında istikrarlı bir toparlanma eğilimi sergilerken, elektronik ürünler, yemek ve ulaşım hizmetleri gibi sektörler güçlü büyüme kaydetti. Yapay zeka ve insansı robotlar gibi öncü alanlara yatırımlarda da büyük artış görüldü.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketim alanı geçen ay istikrarlı bir toparlanma eğilimi sergilerken, ilgili yükselen sektörler de güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı düşünce kuruluşu Devlet Bilgi Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede çevrimdışı tüketim ödemeleri mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, büyüme hızı önceki aya göre 0,7 yüzde puan yükseldi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, belirli sektörler sergiledikleri güçlü performansla öne çıktı. Buna göre elektronik ürünlerin tüketimi yüzde 9,7, yemek hizmetleri yüzde 5,4 ve ulaşım hizmetleri ise yüzde 4,8 ile güçlü bir büyüme kaydetti.

Merkezde araştırmacı olarak görev yapan Xing Yuguan'a göre, tüketim sektöründeki bu toparlanmada ülkenin uyguladığı tüketim malları takas programı, hizmet tüketimini artırmaya yönelik politikalar ve İşçi Bayramı tatili etkili oldu.

Veriler, yükselen ve akıllı sektörlere doğru bir yönelim yaşandığını da ortaya koydu.

Yapay zeka ve insansı robotlar gibi öncü alanlara yapılan yatırımlarda mayıs ayında büyük bir artış görüldü. Ayrıca bilgi işlem gücü, veriler ve ağlar gibi sektörlerde altyapı projelerine yönelik onaylanan ihalelerin değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,9 arttı.

Kaynak: Xinhua
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Kılıçdaroğlu'nun 'Sadece onu affetmem' dediği Başarır da disipline sevk edildi

"Sadece onu affetmem" dediği partinin ağır topunu da gönderiyor
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de

İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme
Öldürdüğü Erdem’e kendisine 'ağabey' demediği için husumet beslemiş

Türkiye Erdem'e ağlıyor! Bir hiç uğruna katledilmiş
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

İbrahim Hacıosmanoğlu ölümle burun buruna gelen ABD'li polisi unutmadı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi