Çin'de TÜFE Temmuzda Yıllık Yüzde 0,5 Arttı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazar günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE de temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldi.

TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüş sergiledi.

Pazar günü yayımlanan verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua