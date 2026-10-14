Çin'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,9 arttı, enerji fiyatları etkili oldu

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'de, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında endüstriyel tüketim malları ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artarken, artış hızı bir önceki aya göre 0,2 puan yavaşladı.

Tüketici fiyatları ise yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, eylül ayındaki yıllık artışın temel olarak yükselen endüstriyel tüketim malları ve enerji fiyatlarından kaynaklandığını, düşen gıda fiyatlarının ise enflasyonu aşağı çektiğini söyledi.

Verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6'lık artış sergileyen benzin fiyatları, genel TÜFE artışına yaklaşık 0,47 yüzde puan katkıda bulundu. Enerji hariç tutulduğunda endüstriyel tüketim mallarının fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak TÜFE artışına yaklaşık 0,39 yüzde puan katkı sağladı.

Hizmet fiyatları, ağustos ayındaki seviyesini koruyarak yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti ve TÜFE yükselişine yaklaşık 0,4 puan katkı sağladı. Seyahatle ilgili hizmet fiyatları yüzde 2,1, sağlık hizmetleri fiyatları ise yüzde 4 yükseldi.

Öte yandan gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 gerileyerek TÜFE'yi yaklaşık 0,29 yüzde puan aşağı çekti. Düşüş oranı eylül ayında, ağustos ayına kıyasla 0,3 yüzde puan genişledi.

Endüstriyel tüketim malları ve gıda fiyatlarındaki aylık artış TÜFE'nin yükselmesine katkıda bulunurken, seyahatle ilgili hizmet fiyatlarındaki mevsimsel düşüşler söz konusu artışı kısmen dengeledi.

Kaynak: Xinhua