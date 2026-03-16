Haberler

Çin'de Temel Sağlık Sigortası 1,33 Milyar Kişiyi Kapsıyor

Çin'de Temel Sağlık Sigortası 1,33 Milyar Kişiyi Kapsıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi, 2025 yılı itibarıyla temel sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısının 1,33 milyarı geçeceğini ve sigorta kapsam oranının yüzde 95 civarında sabit kalacağını bildirdi.

1. ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Randevu sisteminden randevu alan hastalar

Çin'de temel sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 1,33 milyarı aşarken, sigorta kapsamı oranı ise yüzde 95 civarında sabit kaldı.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de temel sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 1,33 milyarı aşarken, sigorta kapsamı oranı ise yüzde 95 civarında sabit kaldı.

Çin Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi pazartesi günü yaptığı açıklamada, doğum sigortasını da içeren temel sağlık sigortası fonunun 2025 yılında yaklaşık 3,59 trilyon yuan gelir ve 3 trilyon yuan harcama kaydettiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

