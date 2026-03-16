Çin'de Temel Sağlık Sigortası 1,33 Milyar Kişiyi Kapsıyor

HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Randevu sisteminden randevu alan hastalar

Çin'de temel sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 1,33 milyarı aşarken, sigorta kapsamı oranı ise yüzde 95 civarında sabit kaldı.

Çin Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi pazartesi günü yaptığı açıklamada, doğum sigortasını da içeren temel sağlık sigortası fonunun 2025 yılında yaklaşık 3,59 trilyon yuan gelir ve 3 trilyon yuan harcama kaydettiğini belirtti.

