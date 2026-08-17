Çin'de sabit varlık yatırımları ilk 7 ayda yıllık bazda yüzde 6,7 düştü

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 26 trilyon yuan (yaklaşık 3,84 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk yedi ayda yüzde 3,7 oranında azaldı.

Özellikle fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak toplam yatırımların yüzde 14,8'ini oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 yüzde puan artışa işaret eden bu oran, sabit varlık yatırımlarındaki genel büyümeye 1,2 yüzde puan katkı sağladı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, madencilik sektörüne yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarken, imalat yatırımları yüzde 1,7, altyapı yatırımları ise yüzde 3,6 azaldı.

Kaynak: Xinhua