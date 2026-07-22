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Çin'de "Gravity-1" taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılan 9 uydu başarıyla yörüngeye yerleştirildi

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Çinli özel roket üreticisi Orienspace'ın Gravity-1 roketi, Şanghay açıklarındaki deniz platformundan fırlattığı 9 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Çin, ticari uzay talebinin artmasıyla özel sektör roket üreticilerini desteklemeye devam ediyor.

Çin'de roket üreticisi özel şirket Orienspace tarafından geliştirilen "Gravity-1" taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılan 9 uydu, başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "Gravity-1" taşıyıcı roketi, Şanghay açıklarındaki deniz platformu Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 10.54'te uzaya gönderildi.

Fırlatmayla roketin taşıdığı 9 uydu da başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

"Gravity-1" taşıyıcı roketi ilk uçuşunu Ocak 2024'te, ikinci uçuşunu ise Ekim 2025'te gerçekleştirmişti.

Çin, özel roket üreticilerini destekliyor

Son yıllarda dünyada ticari amaçlı uydular ve uzayın ticari amaçlı kullanımına yönelik talebin artması, daha az maliyetle daha sık fırlatış yapma ihtiyacını ortaya çıkarırken bu durum özel sektör şirketlerinin roket üretimine ilgisini artırdı. ABD'de SpaceX'in yakaladığı başarı, Çin'i de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemeye yöneltti.

Çin'de özel uzay şirketleri Galactic Energy "Ceres-1", i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "Tienlong-2" (TL-2), Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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