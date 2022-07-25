Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor - Haberler

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Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkede bölgeler arası ulaşım düzenini geliştirmek ve trafik kapasitesini artırmak üzere nüfusun yaklaşık yüzde 95'ini birbirine bağlayan otoyollar ile ulusal bir yol ağı kurmada somut ilerleme kaydedildiğini gösterdi.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkede bölgeler arası ulaşım düzenini geliştirmek ve trafik kapasitesini artırmak üzere nüfusun yaklaşık yüzde 95'ini birbirine bağlayan otoyollar ile ulusal bir yol ağı kurmada somut ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Wang Tai Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, şu anda otoyol ağının, her biri 200.000'in üzerinde nüfusu olan ve eyalet düzeyindeki idari merkezlere sahip kentlerin yüzde 98,8'ini kapsadığını ve ilçe düzeyindeki bölgelerin yaklaşık yüzde 88'ini birbirine bağladığını belirtti.

Wang, ulusal karayollarının temel olarak ilçe düzeyi ve üzerindeki idari alanlarla, tüm yıl boyunca açık olan sınır limanlarını kapsadığını ifade etti. Çin'de geçen yılın sonu itibariyle, 117.000 kilometre ulusal otoyol inşa edilirken, 257.700 kilometrelik ulusal kara yolu trafiğe açıldı. Bu yılın başında yayınlanan genelgeye göre, Çin 2035 yılına kadar 162.000 kilometrelik otoyol ve 299.000 kilometrelik kara yolundan oluşan toplam uzunluğu 461.000 kilometreyi bulan ulusal karayollarını inşa etmeyi hedefliyor. Wang, çağdaş, yüksek kaliteli bir ulusal karayolu ağının inşasına olanak sağlamak amacıyla, önemli projeler ve kent kümeleri için birleşik bir karayolu ağının desteklenmesine yönelik çabaların sarf edileceğini söyledi. Çin ayrıca, kaynakların etkili kullanımını arttırarak, yollardaki ekolojik çevreyi koruyarak ve enerji tüketimi ile karbon emisyonlarını etkin şekilde azaltarak yeşil yol yapım çalışmalarını hızlandıracak.

Xinhua / Güncel

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