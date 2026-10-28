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Çin'de önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylülde yüzde 15,5 yükseldi

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Çin'de önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylülde yüzde 15,5 yükseldi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana ulaştı. Elektronik ve yüksek teknoloji üretimindeki artış karları ilk 9 ayda çift haneli büyümeye taşıdı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, elektronik endüstrisi ve yüksek teknoloji üretimindeki güçlü artışın etkisiyle 2026'nın ilk 9 ayında çift haneli büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı resmi verilere göre, önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana (yaklaşık 897,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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