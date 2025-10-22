Haberler

Çin'de Nanguo Armudu İşleme Tesisleri Üretim Sezonuna Girdi

Haicheng kentindeki Nanguo armudu işleme tesisleri, armutları armut şarabı ve armut ezmesi gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor. Bu girişim, kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir sektör haline geldi.

ANSHAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Haicheng kentindeki Nanguo armudu işleme tesisleri, üretim sezonunun en yoğun dönemine girdi. Tesislerde armutlar, armut şarabı ve armut ezmesi gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Son yıllarda Haicheng kenti, Nanguo armutlarının ileri işleme sektörünü geliştirmeye odaklanarak bu alanı kırsal kalkınmayı destekleyen temel bir sektör haline getirdi.

