Çin'de Kentsel İşsizlik Oranı Haziranda Yüzde 5'e Geriledi

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının mayıs ayındaki yüzde 5,1'den haziranda yüzde 5'e gerilemesiyle işgücü piyasası genel olarak istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı yüzde 5,2 oldu.

Haziran ayında yerel kayıtlı kent sakinleri arasındaki işsizlik oranı yüzde 5 olurken, göçmen işçilerde bu oran yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Çin'in 31 büyük kentinde ankete dayalı kentsel işsizlik oranı haziranda, mayıs ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 5'e geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Mao Shengyong düzenlediği basın toplantısında Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında makul bir aralıkta seyrettiğini belirterek, istihdamın, işletmelerin ve piyasaların istikrarlı gelişimini desteklemek ve piyasa beklentilerini istikrara kavuşturmak amacıyla çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

2026 yılı için ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yaklaşık yüzde 5,5 seviyesinde tutma hedefi belirleyen Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua