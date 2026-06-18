Albüm: Çin'in Qianjiang Bölgesinde İpekböceği Koza Hasadı Başladı
Çin'in Chongqing kentine bağlı Qianjiang bölgesinde ipekböceği yetiştiricileri, koza hasat sezonuyla birlikte ürünlerini toplayıp ipek üretim tesislerine teslim etmeye başladı. Bölgede dut ve ipekböceği sektörü, 15 bin çiftçi ailesinin katılımıyla kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.
CHONGQİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesine bağlı Qianjiang bölgesinde ipekböceği yetiştiricileri, koza hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kozaları toplayıp ipek üretimi yapan işletmelere teslim etmek için çalışmalara başladı.
Qianjiang son yıllarda çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla dut ve ipekböceği yetiştiriciliğini bölgedeki öncelikli özel sektör haline getirdi.
Bölgedeki 24 kasabanın tamamını kapsayan ve 15 bin çiftçi ailesinin katılım sağladığı dut-ipekböceği sektörü, günümüzde üreticilerin refahını artıran ve kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir itici güç haline geldi.